Эштрела - Боавишта 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
16 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Боавишта, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Боавишта
Порту
|30
|вр
|Бруно
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|3
|зщ
|Тилль Сиссоко
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|22
|пз
|Леу Кордейру
|10
|пз
|Алан Руис
|25
|нп
|Нилтон Варела
|7
|нп
|Andre Silva
|17
|нп
|Нани
|98
|нп
|Кикаш
|76
|вр
|Tome de Castro Sousa
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|2
|пз
|Ibrahima
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|88
|пз
|Marco Ribeiro
|24
|пз
|Себастьян Перес
|18
|пз
|Илия Вукотич
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|20.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|5
|10
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бенфика
|5
|10
|5
|Витория Гимарайнш
|4
|9
|6
|Санта-Клара
|5
|9
|7
|Брага
|4
|8
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|6
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Риу Аве
|5
|6
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Насьонал
|4
|4
|15
|Арока
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0