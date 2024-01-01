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Эштрела - Боавишта 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
16 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Эштрела
Боавишта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Боавишта, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Боавишта
Порту
30 Бразилия вр Бруно
77 Португалия зщ Данилу Вейга
13 Португалия зщ Miguel Lopes
3 Франция зщ Тилль Сиссоко
42 Ангола пз Мануэл Келиану
22 Бразилия пз Леу Кордейру
10 Аргентина пз Алан Руис
25 Португалия нп Нилтон Варела
7 Бразилия нп Andre Silva
17 Португалия нп Нани
98 Португалия нп Кикаш
76 Португалия вр Tome de Castro Sousa
15 Португалия зщ Педру Гомеш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
2 Гвинея пз Ibrahima
16 Португалия пз Жоэл да Силва
88 Португалия пз Marco Ribeiro
24 Колумбия пз Себастьян Перес
18 Черногория пз Илия Вукотич
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
20.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Боавишта1 : 1Эштрела
10.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1Боавишта
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Эштрела0 : 1
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Эштрела
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 3
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Боавишта0 : 0
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Боавишта
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Боавишта0 : 1
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 1Боавишта
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Боавишта2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту512
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан510
4
Квалификация Лиги конференций
Бенфика510
5 Витория Гимарайнш49
6 Санта-Клара59
7 Брага48
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Жил Висенте56
11 Каза Пия56
12 Риу Аве56
13 Боавишта44
14 Насьонал44
15 Арока53
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе50

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