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Динамо Мн - Днепр М 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
16 Сентября 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Динамо Мн
Днепр М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Днепр М, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2Динамо Мн
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо Мн4 : 0Днепр М
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Днепр М0 : 2Динамо Мн
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 3Динамо Мн
01.07.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн2 : 1Днепр М
30.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн2 : 1Днепр М
23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 1Днепр М
01.04.2017 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Днепр М0 : 3Динамо Мн
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн3 : 0Днепр М
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Днепр М0 : 1Динамо Мн
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Динамо Мн0 : 1
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Динамо Мн
08.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Мн2 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Днепр М1 : 1
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Днепр М
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Днепр М2 : 3
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 1Днепр М
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2042
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1638
4 Динамо-Брест2138
5 Арсенал2132
6 Слуцк2130
7 Витебск2129
8 Славия-Мозырь2128
9 Ислочь2128
10 Гомель2028
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Нафтан1916
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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