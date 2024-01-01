Динамо Мн - Днепр М 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
16 Сентября 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Днепр М, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|23.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 2
|24.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|01.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|30.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|23.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|01.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 3
|11.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.03.2014
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|12.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|20
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|20
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|38
|4
|Динамо-Брест
|21
|38
|5
|Арсенал
|21
|32
|6
|Слуцк
|21
|30
|7
|Витебск
|21
|29
|8
|Славия-Мозырь
|21
|28
|9
|Ислочь
|21
|28
|10
|Гомель
|20
|28
|11
|БАТЭ
|21
|24
|12
|Сморгонь
|20
|20
|13
|Нафтан
|19
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|21
|0