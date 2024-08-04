Янг Бойз - Астон Вилла 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
17 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Астон Вилла, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|27
|зщ
|Левен Блюм
|13
|зщ
|Мохамед Али
|4
|зщ
|Танги Зукру
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|11
|пз
|Эбрима Колли
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|7
|нп
|Филип Угринич
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|20
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|пз
|Морган Роджерс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Патрик Рахмен
|Унаи Эмери
История личных встреч
|31.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 2
|10.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|4-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Янг Бойз
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Жирона
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Фейеноорд
|0
|0
|34
|Астон Вилла
|0
|0
|35
|Штутгарт
|0
|0
|36
|РБ Лейпциг
|0
|0