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Янг Бойз - Астон Вилла 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
17 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Янг Бойз
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Астон Вилла, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
26ШвейцарияврДавид фон Бальмос
27ШвейцариязщЛевен Блюм
13ГвинеязщМохамед Али
4ФранциязщТанги Зукру
3ФранциязщЖауэн Аджам
11ГамбияпзЭбрима Колли
30ШвейцарияпзСандро Лаупер
20СенегалпзШейх Ньясс
77ШвейцарияпзЖоэль Монтейру
7ШвейцариянпФилип Угринич
35КонгонпСильвер Ганвула
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
20СербиязщКоста Неделькович
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
27АнглияпзМорган Роджерс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Рахмен
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
31.08.2024Швейцария — Суперлига6-й турЯнг Бойз1 : 1
27.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 1Янг Бойз
21.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчЯнг Бойз3 : 2
10.08.2024Швейцария — Суперлига4-й тур2 : 2Янг Бойз
04.08.2024Швейцария — Суперлига3-й турЯнг Бойз2 : 2
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турАстон Вилла3 : 2
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 2Астон Вилла
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турАстон Вилла0 : 2
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 2Астон Вилла
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Спарта П00
3
1/8 финала
Лилль00
4
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
5
1/8 финала
Динамо З00
6
1/8 финала
Црвена Звезда00
7
1/8 финала
Янг Бойз00
8
1/8 финала
Жирона00
9
Плей-офф
Байер00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Манчестер Сити00
12
Плей-офф
Брест00
13
Плей-офф
Аталанта00
14
Плей-офф
Милан00
15
Плей-офф
Реал Мадрид00
16
Плей-офф
Барселона00
17
Плей-офф
Интер М00
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Ювентус00
30 Атлетико М00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Фейеноорд00
34 Астон Вилла00
35 Штутгарт00
36 РБ Лейпциг00

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