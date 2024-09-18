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ПСЖ - Жирона 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
ПСЖ
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Жирона, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Жирона
Жирона, Испания
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
8ИспанияпзФабиан Руис
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
11ИспаниянпМарко Асенсио
29ФранциянпБрэдли Баркола
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
14ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
8УкраинанпВиктор Цыганков
9ИспаниянпАбель Руис
20ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
14.09.2024Франция — Лига 14-й турПСЖ3 : 1
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3ПСЖ
23.08.2024Франция — Лига 12-й турПСЖ6 : 0
16.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 4ПСЖ
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1ПСЖ
15.09.2024Испания — Примера5-й турЖирона1 : 4
01.09.2024Испания — Примера4-й тур0 : 2Жирона
29.08.2024Испания — Примера3-й турЖирона4 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 0Жирона
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Жирона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
Ювентус13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Спарта П00
5
1/8 финала
Лилль00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Динамо З00
8
1/8 финала
Црвена Звезда00
9
Плей-офф
Жирона00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Брюгге00
12
Плей-офф
Манчестер Сити00
13
Плей-офф
Брест00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Милан00
16
Плей-офф
Реал Мадрид00
17
Плей-офф
Барселона00
18
Плей-офф
Интер М00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Атлетико М00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Фейеноорд00
33 Штутгарт00
34 РБ Лейпциг00
35 ПСВ Эйндховен10
36 Янг Бойз10

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