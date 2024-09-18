ПСЖ - Жирона 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Жирона, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Жирона
Жирона, Испания
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Анхель Мичел
История личных встреч
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Атлетико М
|0
|0
|30
|Селтик
|0
|0
|31
|Штурм
|0
|0
|32
|Фейеноорд
|0
|0
|33
|Штутгарт
|0
|0
|34
|РБ Лейпциг
|0
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0