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Брюгге - Боруссия Д 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Брюгге
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Боруссия Д, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
22БельгияврСимон Миньоле
65БельгиязщХоакин Сейс
2АргентиназщСаид Ромеро
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
10НорвегияпзУго Ветлесен
15НигерияпзРафаэль Оньедика
7ДанияпзАндреас Сков Ольсен
8ГрецияпзХристос Дзолис
20БельгияпзХанс Ванакен
19ШвециянпХокан Нильссон
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
25ГерманиязщНиклас Зюле
2БразилиязщЯн Коуту
13ГерманияпзПаскаль Грос
23ГерманияпзЭмре Джан
21НидерландыпзДониэлл Мален
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманияпзКарим Адейеми
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
24.11.2020Лига чемпионовГруппа F. 4-й турБоруссия Д3 : 0Брюгге
04.11.2020Лига чемпионовГруппа F. 3-й турБрюгге0 : 3Боруссия Д
28.11.2018Лига чемпионовГруппа A. 5-й турБоруссия Д0 : 0Брюгге
18.09.2018Лига чемпионовГруппа A. 1-й турБрюгге0 : 1Боруссия Д
14.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур0 : 3Брюгге
01.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й турБрюгге3 : 0
25.08.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 5-й тур1 : 2Брюгге
18.08.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турБрюгге1 : 0
11.08.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й тур3 : 2Брюгге
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 0Боруссия Д
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия Д2 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Боруссия Д
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
Ювентус13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Спарта П00
5
1/8 финала
Лилль00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Динамо З00
8
1/8 финала
Црвена Звезда00
9
Плей-офф
Жирона00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Брюгге00
12
Плей-офф
Манчестер Сити00
13
Плей-офф
Брест00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Милан00
16
Плей-офф
Реал Мадрид00
17
Плей-офф
Барселона00
18
Плей-офф
Интер М00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Атлетико М00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Фейеноорд00
33 Штутгарт00
34 РБ Лейпциг00
35 ПСВ Эйндховен10
36 Янг Бойз10

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