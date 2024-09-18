Брюгге - Боруссия Д 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
18 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Боруссия Д, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|2
|зщ
|Саид Ромеро
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|19
|нп
|Хокан Нильссон
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|2
|зщ
|Ян Коуту
|13
|пз
|Паскаль Грос
|23
|пз
|Эмре Джан
|21
|пз
|Дониэлл Мален
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|пз
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Нури Шахин
История личных встреч
|24.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 3
|28.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|18.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|3 : 2
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Атлетико М
|0
|0
|30
|Селтик
|0
|0
|31
|Штурм
|0
|0
|32
|Фейеноорд
|0
|0
|33
|Штутгарт
|0
|0
|34
|РБ Лейпциг
|0
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0