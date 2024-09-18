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Ростов - Оренбург 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Ростов
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Оренбург0 : 1Ростов
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ростов3 : 2Оренбург
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 1Ростов
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов2 : 1Оренбург
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов3 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1Ростов
10.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Оренбург2 : 2Ростов
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ростов
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов3 : 1Оренбург
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов2 : 1Оренбург
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Ростов
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 3Ростов
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов4 : 1
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Оренбург0 : 1Ростов
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 3Оренбург
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург3 : 2
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Оренбург0 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ростов» — «Оренбург». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Рубин46
3 Акрон35
4 Факел30

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