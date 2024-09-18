Ростов - Оренбург 18 Сентября прямая трансляция
18 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Давид Деограсия
История личных встреч
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ростов» — «Оренбург». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Рубин
|4
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0