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ЦСКА - Краснодар 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
ЦСКА
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
История личных встреч
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1ЦСКА
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
10.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
11.06.2023 Fonbet Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур ЦСКА4 : 1Краснодар
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 2ЦСКА
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 0 : 2ЦСКА
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 0
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
07.09.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар4 : 2
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 3Краснодар
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: ЦСКА — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Рубин46
3 Акрон35
4 Факел30

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