ЦСКА - Краснодар 18 Сентября прямая трансляция
18 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Марко Николич
История личных встреч
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|11.06.2023
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|07.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: ЦСКА — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Рубин
|4
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0