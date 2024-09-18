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Торпедо Кт - Сабуртало 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 20-й тур
Торпедо Кт
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сабуртало, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
27.04.2024 Грузия — Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3Торпедо Кт
06.03.2024 Грузия — Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт2 : 3Сабуртало
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0Сабуртало
08.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 3Торпедо Кт
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3Сабуртало
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало0 : 0Торпедо Кт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт1 : 1Сабуртало
15.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало2 : 4Торпедо Кт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 1Сабуртало
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 0Торпедо Кт
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 0
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо Кт
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт1 : 5
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 2Торпедо Кт
05.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Сабуртало3 : 0
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сабуртало
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Сабуртало3 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 1
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2448
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2345
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2345
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2430
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2427
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2416

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