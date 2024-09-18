Торпедо Кт - Сабуртало 18 Сентября прямая трансляция
18 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сабуртало, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|27.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|06.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|08.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 4
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|05.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|24
|48
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|23
|45
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|23
|45
|4
|Динамо Бт
|24
|35
|5
|Самгурали
|24
|30
|6
|Колхети-1913
|24
|28
|7
|Динамо Тб
|24
|27
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|24
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|24
|23
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|24
|16