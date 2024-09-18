23:24 ()
Свернуть список

Аталанта - Арсенал 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Аталанта
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Арсенал, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
22ИталиязщМаттео Руджери
8ХорватияпзМарио Пашалич
13Бразилияпз Эдерсон
11НигерияпзАдемола Лукман
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
12НидерландызщЮрриен Тимбер
5ГанапзТомас Парти
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглиянпБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
30АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
15.09.2024Италия — Серия А4-й турАталанта3 : 2
30.08.2024Италия — Серия А3-й тур4 : 0Аталанта
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 1Аталанта
19.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 4Аталанта
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024Финал2 : 0Аталанта
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Арсенал
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турАрсенал1 : 1
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур0 : 2Арсенал
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турАрсенал2 : 0
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Арсенал2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Спарта П13
3
1/8 финала
Астон Вилла13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Ливерпуль13
6
1/8 финала
Ювентус13
7
1/8 финала
Спортинг13
8
1/8 финала
Шахтёр11
9
Плей-офф
Болонья11
10
Плей-офф
Слован Бр00
11
Плей-офф
Црвена Звезда00
12
Плей-офф
Жирона00
13
Плей-офф
Байер00
14
Плей-офф
Брюгге00
15
Плей-офф
Манчестер Сити00
16
Плей-офф
Брест00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Барселона00
19
Плей-офф
Интер М00
20
Плей-офф
Бенфика00
21
Плей-офф
Боруссия Д00
22
Плей-офф
Арсенал00
23
Плей-офф
Монако00
24
Плей-офф
ПСЖ00
25 Атлетико М00
26 Селтик00
27 Штурм00
28 Фейеноорд00
29 РБ Лейпциг00
30 Милан10
31 ПСВ Эйндховен10
32 Штутгарт10
33 Лилль10
34 Ред Булл Зальцбург10
35 Янг Бойз10
36 Динамо З10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close