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Монако - Барселона 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Монако
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Барселона, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Барселона
Барселона, Испания
16ШвейцарияврФилипп Кён
2Бразилиязщ Вандерсон
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
12БразилиязщКаю Энрике
6ШвейцарияпзДенис Закария
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
10РоссияпзАлександр Головин
18ЯпонияпзТакуми Минамино
36ШвейцариянпБрил Эмболо
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
7ИспанияпзФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
12.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона0 : 3Монако
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 3Монако
01.09.2024Франция — Лига 13-й турМонако1 : 1
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Монако
17.08.2024Франция — Лига 11-й турМонако1 : 0
12.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона0 : 3Монако
15.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 4Барселона
31.08.2024Испания — Примера4-й турБарселона7 : 0
27.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Барселона
24.08.2024Испания — Примера2-й турБарселона2 : 1
17.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Спарта П13
3
1/8 финала
Астон Вилла13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Ливерпуль13
6
1/8 финала
Ювентус13
7
1/8 финала
Спортинг13
8
1/8 финала
Шахтёр11
9
Плей-офф
Болонья11
10
Плей-офф
Слован Бр00
11
Плей-офф
Црвена Звезда00
12
Плей-офф
Жирона00
13
Плей-офф
Байер00
14
Плей-офф
Брюгге00
15
Плей-офф
Манчестер Сити00
16
Плей-офф
Брест00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Барселона00
19
Плей-офф
Интер М00
20
Плей-офф
Бенфика00
21
Плей-офф
Боруссия Д00
22
Плей-офф
Арсенал00
23
Плей-офф
Монако00
24
Плей-офф
ПСЖ00
25 Атлетико М00
26 Селтик00
27 Штурм00
28 Фейеноорд00
29 РБ Лейпциг00
30 Милан10
31 ПСВ Эйндховен10
32 Штутгарт10
33 Лилль10
34 Ред Булл Зальцбург10
35 Янг Бойз10
36 Динамо З10

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