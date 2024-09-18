Монако - Барселона 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Барселона, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Барселона
Барселона, Испания
|16
|вр
|Филипп Кён
|2
|зщ
|Вандерсон
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|18
|пз
|Такуми Минамино
|36
|нп
|Брил Эмболо
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|7
|пз
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Шахтёр
|1
|1
| 9
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 10
Плей-офф
|Слован Бр
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Црвена Звезда
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
|25
|Атлетико М
|0
|0
|26
|Селтик
|0
|0
|27
|Штурм
|0
|0
|28
|Фейеноорд
|0
|0
|29
|РБ Лейпциг
|0
|0
|30
|Милан
|1
|0
|31
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|32
|Штутгарт
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|35
|Янг Бойз
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0