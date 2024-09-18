Спартак М - Крылья Советов 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 4
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|09.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|30.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Спартак» — «Крылья Советов». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|4
|9
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|10
|2
|Акрон
|4
|8
|3
|Рубин
|4
|6
|4
|Факел
|4
|0