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Спартак М - Крылья Советов 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Спартак МКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Крылья Советов0 : 3Спартак М
05.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов3 : 4Спартак М
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М2 : 1Крылья Советов
09.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0Спартак М
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 0Спартак М
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 1Спартак М
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М5 : 2Крылья Советов
30.08.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М1 : 0Крылья Советов
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Спартак М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 3Спартак М
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М1 : 0
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 0Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1
13.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Крылья Советов
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 3
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 0Крылья Советов
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 5 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Спартак» — «Крылья Советов». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов49
3 Химки33
4 Оренбург40
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар49
2 ЦСКА48
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин46
4 Факел40

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