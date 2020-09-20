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Насьонал - Брага 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
20 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Насьонал
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Брага, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Брага
Брага
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
19 Испания пз Мигель Баэса
11 Нидерланды пз Найджел Томас
89 Португалия нп Диего Соуза
7 Португалия нп Рубен Маседу
1 Бразилия вр Лима Матеус
4 Мали зщ Сику Ньякате
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
2 Испания зщ Виктор Гомес
19 Испания зщ Адриан Марин
10 Португалия пз Андре Орта
6 Бразилия пз Витор Карвальо
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия нп Брума
77 Испания нп Gabri Martinez
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
Португалия Даниэл Соуза
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Брага2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5Брага
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 2Брага
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Брага2 : 1Насьонал
18.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Насьонал0 : 3Брага
30.10.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Брага5 : 0Насьонал
12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Брага4 : 2Насьонал
14.05.2017 Португалия - Примейра 33-й тур Брага4 : 0Насьонал
07.01.2017 Португалия - Примейра 16-й тур Насьонал0 : 0Брага
17.01.2016 Португалия - Примейра 18-й тур Насьонал2 : 3Брага
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Насьонал
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Насьонал2 : 0
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Насьонал
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Насьонал1 : 6
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Насьонал
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 2
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Брага
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 2Брага
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Брага3 : 1
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту512
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш512
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан510
5 Бенфика510
6 Санта-Клара59
7 Брага58
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Жил Висенте56
11 Каза Пия56
12 Риу Аве56
13 Боавишта55
14 Эшторил55
15 Насьонал54
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела52
18
Зона вылета
Фаренсе50

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