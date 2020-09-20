Насьонал - Брага 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
20 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Брага, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Брага
Брага
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|19
|пз
|Мигель Баэса
|11
|пз
|Найджел Томас
|89
|нп
|Диего Соуза
|7
|нп
|Рубен Маседу
|1
|вр
|Лима Матеус
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|19
|зщ
|Адриан Марин
|10
|пз
|Андре Орта
|6
|пз
|Витор Карвальо
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|нп
|Брума
|77
|нп
|Gabri Martinez
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|28.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|30.10.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|5 : 0
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 2
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|07.01.2017
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|17.01.2016
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|5
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Бенфика
|5
|10
|6
|Санта-Клара
|5
|9
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|6
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Риу Аве
|5
|6
|13
|Боавишта
|5
|5
|14
|Эшторил
|5
|5
|15
|Насьонал
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0