00:04 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Зенит - Факел 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
ЗенитФакел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Зенит3 : 0Факел
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел0 : 1Зенит
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 1Зенит
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит6 : 0Факел
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит2 : 0Факел
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит1 : 0Факел
16.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Факел0 : 2Зенит
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Факел1 : 1Зенит
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 19-й тур Зенит2 : 1Факел
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 0
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Зенит2 : 0
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Зенит
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Зенит
08.09.2024 Winline Супер Серия Финал 3 : 4Зенит
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0Факел
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Факел0 : 0
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Факел
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 4 : 1Факел
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Зенит» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит820
2 Краснодар818
3 Локомотив М818
4 Динамо М816
5 Спартак М815
6 ЦСКА813
7 Ростов811
8 Рубин810
9 Динамо Мх89
10 Крылья Советов89
11 Акрон88
12 Пари Нижний Новгород87
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Химки86
15
Зона вылета
Факел85
16
Зона вылета
Ахмат85

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close