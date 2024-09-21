Зенит - Факел 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|6 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 2
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|28.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|19-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|08.09.2024
|Winline Супер Серия
|Финал
|3 : 4
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Зенит» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|8
|20
|2
|Краснодар
|8
|18
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Динамо М
|8
|16
|5
|Спартак М
|8
|15
|6
|ЦСКА
|8
|13
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|8
|10
|9
|Динамо Мх
|8
|9
|10
|Крылья Советов
|8
|9
|11
|Акрон
|8
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Химки
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Факел
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|8
|5