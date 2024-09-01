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Астон Вилла - Вулверхэмптон 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Астон Вилла
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26НидерландызщЛамар Богард
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
31АнглияврСэм Джонстон
22ПортугалиязщНелсон Семеду
14КолумбиязщЙерсон Москера
15АнглиязщКрейг Доусон
24Португалиязщ Тоти
5ГабонпзМарио Лемина
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
10БразилиянпМатеус Кунья
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла2 : 0Вулверхэмптон
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 1Астон Вилла
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
04.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
02.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турАстон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 3Астон Вилла
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турАстон Вилла3 : 2
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 2Астон Вилла
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турАстон Вилла0 : 2
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 2Астон Вилла
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд3 : 2Вулверхэмптон
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турВулверхэмптон1 : 2
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Вулверхэмптон
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундВулверхэмптон2 : 0
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турВулверхэмптон2 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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