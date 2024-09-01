Астон Вилла - Вулверхэмптон 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Ламар Богард
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|14
|зщ
|Йерсон Москера
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|5
|пз
|Марио Лемина
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Гари О'Нил
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 2
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0