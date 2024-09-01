Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|6
|зщ
|Марк Гехи
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|7 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0