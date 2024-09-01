00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1АнглияврДин Хендерсон
17АнглиязщНатаниэл Клайн
6АнглиязщМарк Гехи
5ФранциязщМаксанс Лакруа
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
19АнглияпзУилл Хьюз
10АнглияпзЭберечи Эзе
9АнглиянпЭдди Нкетиа
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
24КамерунврАндре Онана
3МароккозщНуссайр Мазрауи
4НидерландызщМаттейс де Лигт
6АргентиназщЛисандро Мартинес
20ПортугалиязщДиогу Дало
25УругвайпзМануэль Угарте
37АнглияпзКобби Майну
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
16Кот-д'ИвуарнпАмад Диалло
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
06.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас4 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турМанчестер Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турМанчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023Англия - Премьер-лига7-й турКристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
05.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
03.03.2021Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2020Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 2Кристал Пэлас
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турКристал Пэлас2 : 2
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Кристал Пэлас
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКристал Пэлас4 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 2
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундМанчестер Юнайтед7 : 0
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 3Манчестер Юнайтед
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 1Манчестер Юнайтед
16.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close