Ливерпуль - Борнмут 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|20
|нп
|Диогу Жота
|7
|нп
|Луис Диас
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|22
|зщ
|Хулиан Араухо
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Арне Слот
|Андони Ираола
История личных встреч
|21.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|9 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 4
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0