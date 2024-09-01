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Ливерпуль - Борнмут 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ливерпуль
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетнпМохамед Салах
20ПортугалиянпДиогу Жота
7КолумбиянпЛуис Диас
13ИспанияврКепа Аррисабалага
22МексиказщХулиан Араухо
27УкраиназщИлья Забарный
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
21.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турБорнмут0 : 4Ливерпуль
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаБорнмут1 : 2Ливерпуль
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль3 : 1Борнмут
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турБорнмут1 : 0Ливерпуль
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль9 : 0Борнмут
07.03.2020Англия - Премьер-лига29-й турЛиверпуль2 : 1Борнмут
07.12.2019Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут0 : 3Ливерпуль
09.02.2019Англия - Премьер-лига26-й турЛиверпуль3 : 0Борнмут
08.12.2018Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут0 : 4Ливерпуль
14.04.2018Англия - Премьер-лига34-й турЛиверпуль3 : 0Борнмут
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 3Ливерпуль
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турЛиверпуль0 : 1
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур0 : 3Ливерпуль
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турЛиверпуль2 : 0
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур0 : 2Ливерпуль
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турБорнмут0 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 3Борнмут
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Борнмут
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турБорнмут1 : 1
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 1Борнмут
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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