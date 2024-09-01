Валенсия - Жирона 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Жирона, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Жирона
Жирона
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|19
|пз
|Энсо Барренечеа
|16
|пз
|Диего Лопес
|8
|пз
|Хави Герра
|22
|нп
|Луис Риоха
|17
|нп
|Даниэль Гомес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|11
|пз
|Арно Данжума
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Анхель Мичел
История личных встреч
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 3
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|8
|8
|Мальорка
|6
|8
|9
|Эспаньол
|5
|7
|10
|Жирона
|5
|7
|11
|Райо Вальекано
|5
|7
|12
|Алавес
|5
|7
|13
|Осасуна
|5
|7
|14
|Севилья
|5
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|4
|17
|Вальядолид
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1