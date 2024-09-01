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Валенсия - Жирона 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Валенсия
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Жирона, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Жирона
Жирона
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
21ИспаниязщХесус Васкес
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
19АргентинапзЭнсо Барренечеа
16ИспанияпзДиего Лопес
8ИспанияпзХави Герра
22ИспаниянпЛуис Риоха
17ИспаниянпДаниэль Гомес
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
10КолумбияпзЯсер Асприлья
11НидерландыпзАрно Данжума
20ИспаниянпБрайан Хиль
9ИспаниянпАбель Руис
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
19.05.2024Испания - Примера37-й турВаленсия1 : 3Жирона
02.12.2023Испания - Примера15-й турЖирона2 : 1Валенсия
05.02.2023Испания - Примера20-й турЖирона1 : 0Валенсия
14.08.2022Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 0Жирона
10.03.2019Испания - Примера27-й турЖирона2 : 3Валенсия
03.11.2018Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Жирона
12.05.2018Испания - Примера37-й турЖирона0 : 1Валенсия
06.01.2018Испания - Примера18-й турВаленсия2 : 1Жирона
15.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 0Валенсия
31.08.2024Испания — Примера4-й турВаленсия1 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 0Валенсия
23.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 1Валенсия
17.08.2024Испания — Примера1-й турВаленсия1 : 2
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Жирона
15.09.2024Испания — Примера5-й турЖирона1 : 4
01.09.2024Испания — Примера4-й тур0 : 2Жирона
29.08.2024Испания — Примера3-й турЖирона4 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 0Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Квалификация Лиги конференций
Сельта59
7 Бетис58
8 Мальорка68
9 Эспаньол57
10 Жирона57
11 Райо Вальекано57
12 Алавес57
13 Осасуна57
14 Севилья55
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад64
17 Вальядолид54
18
Зона вылета
Хетафе53
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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