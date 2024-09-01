Реал Мадрид - Эспаньол 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|15
|пз
|Хосе Грахера
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Алехо Велис
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|27.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|01.10.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Реал» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|8
|8
|Мальорка
|6
|8
|9
|Эспаньол
|5
|7
|10
|Жирона
|5
|7
|11
|Райо Вальекано
|5
|7
|12
|Алавес
|5
|7
|13
|Осасуна
|5
|7
|14
|Севилья
|5
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|4
|17
|Вальядолид
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1