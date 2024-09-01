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Реал Мадрид - Эспаньол 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Реал Мадрид
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эспаньол, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
12ИспаниязщАльваро Техеро
22ИспаниязщКарлос Ромеро
20ЧехияпзАлекс Крал
15ИспанияпзХосе Грахера
7ИспаниянпХавьер Пуадо
9АргентинанпАлехо Велис
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
11.03.2023Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 1Эспаньол
28.08.2022Испания - Примера3-й турЭспаньол1 : 3Реал Мадрид
30.04.2022Испания - Примера34-й турРеал Мадрид4 : 0Эспаньол
03.10.2021Испания - Примера8-й турЭспаньол2 : 1Реал Мадрид
28.06.2020Испания - Примера32-й турЭспаньол0 : 1Реал Мадрид
07.12.2019Испания - Примера16-й турРеал Мадрид2 : 0Эспаньол
27.01.2019Испания - Примера21-й турЭспаньол2 : 4Реал Мадрид
22.09.2018Испания - Примера5-й турРеал Мадрид1 : 0Эспаньол
27.02.2018Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 0Реал Мадрид
01.10.2017Испания - Примера7-й турРеал Мадрид2 : 0Эспаньол
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турРеал Мадрид3 : 1
14.09.2024Испания — Примера5-й тур0 : 2Реал Мадрид
01.09.2024Испания — Примера4-й турРеал Мадрид2 : 0
29.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 1Реал Мадрид
25.08.2024Испания — Примера2-й турРеал Мадрид3 : 0
14.09.2024Испания — Примера5-й турЭспаньол3 : 2
31.08.2024Испания — Примера4-й турЭспаньол2 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Эспаньол
24.08.2024Испания — Примера2-й турЭспаньол0 : 1
19.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 0Эспаньол
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Реал» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Квалификация Лиги конференций
Сельта59
7 Бетис58
8 Мальорка68
9 Эспаньол57
10 Жирона57
11 Райо Вальекано57
12 Алавес57
13 Осасуна57
14 Севилья55
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад64
17 Вальядолид54
18
Зона вылета
Хетафе53
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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