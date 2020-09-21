Вердер - Бавария 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|17
|нп
|Марко Грюлль
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Венсан Компани
История личных встреч
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|6 : 1
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|6 : 1
|24.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|9 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Вердер
|3
|5
|9
|Унион
|3
|5
|10
|Штутгарт
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|3
|13
|Боруссия М
|3
|3
|14
|Хоффенхайм
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0