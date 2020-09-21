00:07 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Вердер - Бавария 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вердер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
7ГерманиянпМарвин Дукш
17АвстриянпМарко Грюлль
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
21.01.2024Германия - Бундеслига18-й турБавария0 : 1Вердер
18.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВердер0 : 4Бавария
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турВердер1 : 2Бавария
08.11.2022Германия - Бундеслига14-й турБавария6 : 1Вердер
13.03.2021Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 3Бавария
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турБавария1 : 1Вердер
16.06.2020Германия - Бундеслига32-й турВердер0 : 1Бавария
14.12.2019Германия - Бундеслига15-й турБавария6 : 1Вердер
24.04.2019Кубок Германии1/2 финалаВердер2 : 3Бавария
20.04.2019Германия - Бундеслига30-й турБавария1 : 0Вердер
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 2Вердер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турВердер0 : 0
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 2Вердер
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Вердер
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Вердер2 : 2
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария9 : 2
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 6Бавария
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Бавария
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Вердер35
9 Унион35
10 Штутгарт34
11 Аугсбург34
12 Вольфсбург33
13 Боруссия М33
14 Хоффенхайм33
15 Майнц32
16
Стыковая зона
Бохум30
17
Зона вылета
Санкт-Паули30
18
Зона вылета
Хольштайн30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close