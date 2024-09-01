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Хайденхайм - Фрайбург 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Хайденхайм
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Фрайбург, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
33СШАпзЛеннард Мэлони
10ГерманияпзПауль Ваннер
8БразилияпзЛео Шенца
31ГерманиянпСирлорд Конте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
42ЯпонияпзРицу Доан
27ГерманияпзНиколас Хефлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
18ТурциянпЭрен Динкчи
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 1Хайденхайм
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турХайденхайм3 : 2Фрайбург
08.05.2016Германия - Вторая Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Хайденхайм
27.11.2015Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм1 : 2Фрайбург
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур4 : 2Хайденхайм
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турХайденхайм4 : 0
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчХайденхайм3 : 2
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур0 : 2Хайденхайм
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 2Хайденхайм
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турФрайбург2 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Фрайбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турФрайбург3 : 1
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Фрайбург
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Вердер35
9 Унион35
10 Штутгарт34
11 Аугсбург34
12 Вольфсбург33
13 Боруссия М33
14 Хоффенхайм33
15 Майнц32
16
Стыковая зона
Бохум30
17
Зона вылета
Санкт-Паули30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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