Хайденхайм - Фрайбург 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
21 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Фрайбург, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|31
|нп
|Сирлорд Конте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|42
|пз
|Рицу Доан
|27
|пз
|Николас Хефлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Вердер
|3
|5
|9
|Унион
|3
|5
|10
|Штутгарт
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|3
|13
|Боруссия М
|3
|3
|14
|Хоффенхайм
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0