Санта-Клара - Эштрела 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Эштрела, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|42
|пз
|Лукас Соарес
|6
|пз
|Адриано
|8
|пз
|Педру Феррейра
|32
|пз
|Матеус Нунес
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
|11
|нп
|Габриэл Силва
|30
|вр
|Бруно
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|3
|зщ
|Тилль Сиссоко
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|22
|пз
|Леу Кордейру
|10
|пз
|Алан Руис
|25
|нп
|Нилтон Варела
|11
|нп
|Gustavo Rodrigues
|17
|нп
|Нани
|98
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 4
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|5
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Бенфика
|5
|10
|6
|Санта-Клара
|5
|9
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|6
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Риу Аве
|5
|6
|13
|Боавишта
|5
|5
|14
|Эшторил
|5
|5
|15
|Насьонал
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0