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Санта-Клара - Эштрела 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Санта-Клара
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Эштрела, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Эштрела
Амадора
1БразилияврГабриэл Батиста
21ПортугалиязщФредерику Венансиу
13ПортугалиязщЛуиш Роша
23БразилиязщSidney Alexssander Pena De Lima
42БразилияпзЛукас Соарес
6Бразилияпз Адриано
8ПортугалияпзПедру Феррейра
32БразилияпзМатеус Нунес
70Бразилиянп Vinicius
9БразилиянпАлиссон Сафира
11БразилиянпГабриэл Силва
30Бразилиявр Бруно
77ПортугалиязщДанилу Вейга
13ПортугалиязщMiguel Lopes
3ФранциязщТилль Сиссоко
42АнголапзМануэл Келиану
22БразилияпзЛеу Кордейру
10АргентинапзАлан Руис
25ПортугалиянпНилтон Варела
11БразилиянпGustavo Rodrigues
17Португалиянп Нани
98Португалиянп Кикаш
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
14.09.2024Португалия — Примейра5-й тур4 : 1Санта-Клара
31.08.2024Португалия — Примейра4-й турСанта-Клара2 : 1
24.08.2024Португалия — Примейра3-й тур0 : 2Санта-Клара
16.08.2024Португалия — Примейра2-й турСанта-Клара0 : 2
11.08.2024Португалия — Примейра1-й тур1 : 4Санта-Клара
16.09.2024Португалия — Примейра5-й турЭштрела2 : 2
31.08.2024Португалия — Примейра4-й турЭштрела0 : 1
24.08.2024Португалия — Примейра3-й тур1 : 0Эштрела
19.08.2024Португалия — Примейра2-й турЭштрела0 : 3
11.08.2024Португалия — Примейра1-й тур1 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту512
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш512
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан510
5 Бенфика510
6 Санта-Клара59
7 Брага58
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Жил Висенте56
11 Каза Пия56
12 Риу Аве56
13 Боавишта55
14 Эшторил55
15 Насьонал54
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела52
18
Зона вылета
Фаренсе50

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