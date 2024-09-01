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Витория Гимарайнш - Порту 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Витория Гимарайнш
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
14ПортугалияврБруну Варела
76АнголазщБруну Гашпар
24ХорватиязщТони Боревкович
4ПортугалиязщТомаш Рибейру
13ПортугалияпзJoao Mendes
77ПортугалияпзНуну Сантуш
10ПортугалияпзТьягу Силва
8ПортугалияпзТомас Гендель
17ПортугалияпзЖоао Мендеш
9ВенесуэланпJesus Ramirez
11БразилиянпКайо Сезар
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
97Португалиязщ Зе Педру
24АргентиназщПатрисио Перес
74ПортугалиязщФрансишку Моура
11Бразилиязщ Пепе
15ПортугалияпзВаску Соуза
22АргентинапзАлан Варела
16ИспанияпзНико Гонсалес
17ИспанияпзИван Хайме
9ИспаниянпСаму Омородион
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияВитор Бруну
История личных встреч
17.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту3 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2024Португалия — Примейра28-й турПорту1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчВитория Гимарайнш0 : 1Порту
11.11.2023Португалия — Примейра11-й турВитория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023Португалия - Примейра34-й турПорту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023Португалия - Примейра17-й турВитория Гимарайнш0 : 1Порту
10.04.2022Португалия - Примейра29-й турВитория Гимарайнш0 : 1Порту
28.11.2021Португалия - Примейра12-й турПорту2 : 1Витория Гимарайнш
22.04.2021Португалия - Примейра28-й турПорту1 : 0Витория Гимарайнш
30.12.2020Португалия - Примейра11-й турВитория Гимарайнш2 : 3Порту
15.09.2024Португалия — Примейра5-й тур0 : 2Витория Гимарайнш
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турВитория Гимарайнш2 : 1
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 4Витория Гимарайнш
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур1 : 0Витория Гимарайнш
21.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчВитория Гимарайнш3 : 0
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турПорту2 : 1
31.08.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 0Порту
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турПорту2 : 0
16.08.2024Португалия — Примейра2-й тур0 : 2Порту
10.08.2024Португалия — Примейра1-й турПорту3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту512
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш512
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан510
5 Бенфика510
6 Санта-Клара59
7 Брага58
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Жил Висенте56
11 Каза Пия56
12 Риу Аве56
13 Боавишта55
14 Эшторил55
15 Насьонал54
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела52
18
Зона вылета
Фаренсе50

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