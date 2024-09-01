Витория Гимарайнш - Порту 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|13
|пз
|Joao Mendes
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|9
|нп
|Jesus Ramirez
|11
|нп
|Кайо Сезар
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|97
|зщ
|Зе Педру
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|15
|пз
|Васку Соуза
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|17
|пз
|Иван Хайме
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Витор Бруну
История личных встреч
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 4
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|5
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Бенфика
|5
|10
|6
|Санта-Клара
|5
|9
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|6
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Риу Аве
|5
|6
|13
|Боавишта
|5
|5
|14
|Эшторил
|5
|5
|15
|Насьонал
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0