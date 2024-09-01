Морейренсе - Фамаликан 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
21 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Фамаликан, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|11
|пз
|Алан де Соуза
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|31
|пз
|Мадсон
|10
|нп
|Джереми Антониссе
|9
|нп
|Луис Нлаво
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|20
|пз
|Gustavo Sa
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|11
|нп
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Марио Гонсалес
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|5 : 0
|12.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|24.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 3
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|5
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Бенфика
|5
|10
|6
|Санта-Клара
|5
|9
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|6
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Риу Аве
|5
|6
|13
|Боавишта
|5
|5
|14
|Эшторил
|5
|5
|15
|Насьонал
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0