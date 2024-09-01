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Морейренсе - Фамаликан 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
21 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Морейренсе
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Фамаликан, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
40Бразилиявр Кевин
2Бразилиязщ Фабиано
26Бразилиязщ Маракас
44Бразилиязщ Marcelo
23НидерландызщГодфрид Фримпонг
6ПортугалияпзРубен Рамуш
11БразилияпзАлан де Соуза
5ПортугалияпзSidnei Tavares
31Бразилияпз Мадсон
10КюрасаонпДжереми Антониссе
9Экваториальная ГвинеянпЛуис Нлаво
1РоссияврИван Злобин
2Бразилиязщ Калегари
16НидерландызщЮстин де Хас
4АлбаниязщЭнеа Михай
5Португалиязщ Рафа Соареш
8СербияпзМирко Топич
28ФранцияпзЗеду Юссуф
20ПортугалияпзGustavo Sa
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
11ИспаниянпOscar Aranda
9ИспаниянпМарио Гонсалес
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
28.01.2024Португалия — Примейра19-й турМорейренсе1 : 0Фамаликан
21.08.2023Португалия — Примейра2-й турФамаликан0 : 0Морейренсе
13.02.2022Португалия - Примейра22-й турФамаликан5 : 0Морейренсе
12.09.2021Португалия - Примейра5-й турМорейренсе2 : 2Фамаликан
19.05.2021Португалия - Примейра34-й турМорейренсе3 : 0Фамаликан
05.02.2021Португалия - Примейра17-й турФамаликан0 : 2Морейренсе
24.06.2020Португалия - Примейра28-й турМорейренсе1 : 1Фамаликан
09.11.2019Португалия - Примейра11-й турФамаликан3 : 3Морейренсе
14.09.2024Португалия — Примейра5-й тур3 : 1Морейренсе
30.08.2024Португалия — Примейра4-й турМорейренсе1 : 1
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур3 : 1Морейренсе
18.08.2024Португалия — Примейра2-й турМорейренсе3 : 1
11.08.2024Португалия — Примейра1-й тур1 : 2Морейренсе
14.09.2024Португалия — Примейра5-й турФамаликан1 : 1
01.09.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 1Фамаликан
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турФамаликан1 : 0
19.08.2024Португалия — Примейра2-й тур0 : 3Фамаликан
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турФамаликан2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту512
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш512
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан510
5 Бенфика510
6 Санта-Клара59
7 Брага58
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Жил Висенте56
11 Каза Пия56
12 Риу Аве56
13 Боавишта55
14 Эшторил55
15 Насьонал54
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела52
18
Зона вылета
Фаренсе50

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