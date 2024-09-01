00:09 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдей 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
27.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турЛутон Таун3 : 2Шеффилд Уэнсдей
24.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1Лутон Таун
12.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турЛутон Таун1 : 0Шеффилд Уэнсдей
20.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Лутон Таун
15.01.2019Кубок Англии1/32 финала, переигровкиЛутон Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.01.2019Кубок Англии1/32 финалаШеффилд Уэнсдей0 : 0Лутон Таун
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 1Лутон Таун
30.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турЛутон Таун1 : 2
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 1 4 : 1Лутон Таун
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 0Лутон Таун
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур0 : 0Лутон Таун
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд0 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 5Шеффилд Уэнсдей
23.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турШеффилд Уэнсдей0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close