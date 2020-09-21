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Шахтёр С - Неман 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Шахтёр С
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Неман, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Неман
Гродно
История личных встреч
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 0Шахтёр С
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 5Неман
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1Шахтёр С
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С2 : 2Неман
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман1 : 1Шахтёр С
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С1 : 0Неман
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 2Шахтёр С
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Шахтёр С
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Шахтёр С3 : 0Неман
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0Шахтёр С
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Шахтёр С0 : 3
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр С
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Шахтёр С
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С0 : 1
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Неман
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Неман3 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 4Неман
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1841
4 Динамо-Брест2138
5 Витебск2232
6 Арсенал2132
7 Слуцк2130
8 Славия-Мозырь2128
9 Ислочь2128
10 Гомель2128
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Минск2119
14 Нафтан1916
15
Зона вылета
Днепр М219
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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