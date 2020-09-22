Химки - Оренбург 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Сентября 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Оренбург, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Давид Деограсия
История личных встреч
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|23.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|04.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 1
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|5 : 2
|26.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|44-й тур
|3 : 0
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 2
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|4 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Химки» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Динамо М
|8
|16
|5
|Спартак М
|8
|15
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|9
|11
|9
|Динамо Мх
|8
|9
|10
|Крылья Советов
|8
|9
|11
|Акрон
|9
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Химки
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Факел
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|8
|5