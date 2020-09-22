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Химки - Оренбург 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Сентября 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
ХимкиОренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Оренбург, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Химки1 : 0Оренбург
23.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург5 : 2Химки
04.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Химки2 : 0Оренбург
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург3 : 1Химки
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Оренбург1 : 2Химки
07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Химки0 : 1Оренбург
10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Оренбург5 : 2Химки
26.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 44-й тур Оренбург3 : 0Химки
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Оренбург1 : 2Химки
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Химки2 : 1Оренбург
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Химки1 : 5
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 3 : 0Химки
06.09.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Химки2 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Химки0 : 2
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 4 : 0Химки
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург1 : 1
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 3 : 1Оренбург
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 3Оренбург
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Химки» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М818
4 Динамо М816
5 Спартак М815
6 ЦСКА914
7 Ростов811
8 Рубин911
9 Динамо Мх89
10 Крылья Советов89
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород87
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Химки86
15
Зона вылета
Факел95
16
Зона вылета
Ахмат85

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