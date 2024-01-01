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Ростов - Динамо Мх 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
22 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ростов
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо Мх, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов3 : 1Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1Динамо Мх
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов0 : 2
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Ростов3 : 1
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Ростов
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 3Ростов
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов4 : 1
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Динамо Мх2 : 2 3 : 5
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 0 : 1Динамо Мх
23.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М818
4 Динамо М816
5 Спартак М815
6 ЦСКА914
7 Ростов811
8 Рубин911
9 Динамо Мх89
10 Крылья Советов89
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород87
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Химки86
15
Зона вылета
Факел95
16
Зона вылета
Ахмат85

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