Спартак М - Динамо М 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
22 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Марцел Личка
История личных встреч
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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9'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Динамо М
|8
|16
|5
|Спартак М
|8
|15
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|9
|11
|9
|Динамо Мх
|8
|9
|10
|Крылья Советов
|8
|9
|11
|Акрон
|9
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Химки
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Факел
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|8
|5