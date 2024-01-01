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Спартак М - Динамо М 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
22 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Спартак МДинамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3Спартак М
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Спартак М3 : 0Динамо М
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4Спартак М
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо М0 : 2Спартак М
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 4 : 2Спартак М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Спартак М4 : 1
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Спартак М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3Спартак М
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М1 : 0
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 0
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 2 : 2 3 : 5Динамо М
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3Спартак М
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М818
4 Динамо М816
5 Спартак М815
6 ЦСКА914
7 Ростов811
8 Рубин911
9 Динамо Мх89
10 Крылья Советов89
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород87
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Химки86
15
Зона вылета
Факел95
16
Зона вылета
Ахмат85

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