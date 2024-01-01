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Манчестер Сити - Арсенал 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Сити
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Арсенал, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Арсенал
Лондон
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
19 Германия пз Илкай Гюндоган
47 Англия нп Фил Фоден
10 Англия нп Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
29 Германия пз Кай Хаверц
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
19 Бельгия нп Леандро Троссард
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Микель Артета
История личных встреч
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0Арсенал
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Арсенал0 : 1Манчестер Сити
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 4Манчестер Сити
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити0 : 0
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити2 : 1
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Манчестер Сити
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 1
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Манчестер Сити
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 0Арсенал
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Арсенал
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Арсенал1 : 1
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Арсенал
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль512
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Челси510
5
Лига Европы
Арсенал410
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион48
8 Фулхэм58
9 Ноттингем Форест48
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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