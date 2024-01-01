Манчестер Сити - Арсенал 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
22 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Арсенал, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Арсенал
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|47
|нп
|Фил Фоден
|10
|нп
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|29
|пз
|Кай Хаверц
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Микель Артета
История личных встреч
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|4
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Ноттингем Форест
|4
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1