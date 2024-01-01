Райо Вальекано - Атлетико М 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
22 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|15
|пз
|Херард Гумбау
|23
|пз
|Оскар Мартин
|8
|пз
|Оскар Трехо
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|16
|зщ
|Науэль Молина
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|12
|пз
|Самуэл Лино
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|09.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|14.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Алавес
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|5
|9
|9
|Бетис
|5
|8
|10
|Мальорка
|6
|8
|11
|Эспаньол
|5
|7
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Райо Вальекано
|5
|7
|14
|Вальядолид
|6
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2