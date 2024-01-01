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Райо Вальекано - Атлетико М 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
22 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Райо Вальекано
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
15ИспанияпзХерард Гумбау
23ИспанияпзОскар Мартин
8АргентинапзОскар Трехо
21ИспаниянпАдриан Эмбарба
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпСерхио Камельо
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
2УругвайзщХосе Хименес
23МозамбикзщРейнилду Мандава
16АргентиназщНауэль Молина
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
12БразилияпзСамуэл Лино
4АнглияпзКонор Галлахер
7ФранциянпАнтуан Гризманн
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
31.01.2024Испания - Примера20-й турАтлетико М2 : 1Райо Вальекано
28.08.2023Испания - Примера3-й турРайо Вальекано0 : 7Атлетико М
09.04.2023Испания - Примера28-й турРайо Вальекано1 : 2Атлетико М
18.10.2022Испания - Примера10-й турАтлетико М1 : 1Райо Вальекано
19.03.2022Испания - Примера29-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетико М
02.01.2022Испания - Примера19-й турАтлетико М2 : 0Райо Вальекано
16.02.2019Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетико М
25.08.2018Испания - Примера2-й турАтлетико М1 : 0Райо Вальекано
30.04.2016Испания - Примера36-й турАтлетико М1 : 0Райо Вальекано
14.01.2016Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчАтлетико М3 : 0Райо Вальекано
16.09.2024Испания — Примера5-й турРайо Вальекано3 : 1
31.08.2024Испания — Примера4-й тур2 : 1Райо Вальекано
27.08.2024Испания — Примера3-й турРайо Вальекано1 : 2
24.08.2024Испания — Примера2-й тур0 : 0Райо Вальекано
18.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 2Райо Вальекано
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетико М2 : 1
15.09.2024Испания — Примера5-й турАтлетико М3 : 0
31.08.2024Испания — Примера4-й тур0 : 1Атлетико М
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й турАтлетико М3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Алавес610
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б610
7 Осасуна610
8 Сельта59
9 Бетис58
10 Мальорка68
11 Эспаньол57
12 Жирона67
13 Райо Вальекано57
14 Вальядолид65
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад75
17 Севилья65
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Хетафе53
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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