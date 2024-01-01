03:23 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 22 сентября
Свернуть список

Фиорентина - Лацио 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
22 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фиорентина
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лацио, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лацио
Рим
43 Испания вр Давид де Хеа
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
3 Италия зщ Кристиано Бираги
2 Бразилия зщ Додо
32 Италия пз Данило Катальди
8 Италия пз Роландо Мандрагора
21 Германия пз Робин Госенс
4 Италия пз Эдоардо Бове
23 Италия пз Андреа Кольпани
20 Италия нп Мойзе Кин
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
6 Италия пз Николо Ровелла
8 Франция пз Маттео Гендузи
20 Франция нп Лум Чауна
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Марко Барони
История личных встреч
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Фиорентина2 : 1Лацио
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0Фиорентина
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Лацио1 : 1Фиорентина
10.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Фиорентина0 : 4Лацио
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Фиорентина0 : 3Лацио
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0Фиорентина
08.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0Лацио
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Лацио2 : 1Фиорентина
27.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Лацио2 : 1Фиорентина
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина1 : 2Лацио
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 3 : 2Фиорентина
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Фиорентина2 : 2
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1 4 : 5Фиорентина
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Фиорентина0 : 0
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Фиорентина3 : 3
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Лацио2 : 1
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лацио2 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Лацио
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лацио3 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе410
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М48
7 Лацио47
8 Аталанта46
9 Верона56
10 Милан45
11 Дженоа55
12 Парма44
13 Венеция54
14 Лечче44
15 Фиорентина43
16 Монца43
17 Рома43
18
Зона вылета
Болонья43
19
Зона вылета
Комо42
20
Зона вылета
Кальяри52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close