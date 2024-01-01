Фиорентина - Лацио 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
22 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лацио, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лацио
Рим
|43
|вр
|Давид де Хеа
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|2
|зщ
|Додо
|32
|пз
|Данило Катальди
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|21
|пз
|Робин Госенс
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|20
|нп
|Мойзе Кин
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Николо Ровелла
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|20
|нп
|Лум Чауна
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|14
|нп
|Тейянни Нослин
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Марко Барони
История личных встреч
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|10.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|0 : 4
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Аталанта
|4
|6
|9
|Верона
|5
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|5
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Венеция
|5
|4
|14
|Лечче
|4
|4
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Монца
|4
|3
|17
|Рома
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2