Монца - Болонья 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
22 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Болонья, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Болонья
Болонья
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|32
|пз
|Маттео Пессина
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
|34
|вр
|Федерико Равалья
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|14
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|24
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 1
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Аталанта
|4
|6
|9
|Верона
|5
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|5
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Венеция
|5
|4
|14
|Лечче
|4
|4
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Монца
|4
|3
|17
|Рома
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2