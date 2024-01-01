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Монца - Болонья 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
22 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Монца
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Болонья, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Болонья
Болонья
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
32ИталияпзМаттео Пессина
38ФранцияпзУоррен Бондо
14ИталияпзДаниэль Мальдини
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
34ИталияврФедерико Равалья
3АвстриязщСтефан Пош
26КолумбиязщДжон Лукуми
15ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
11ШвейцарияпзДан Ндой
14АнглиянпСэмюэл Айлинг
24НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
13.04.2024Италия - Серия А32-й турБолонья0 : 0Монца
28.09.2023Италия - Серия А6-й турМонца0 : 0Болонья
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турБолонья0 : 1Монца
31.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турМонца1 : 2Болонья
15.09.2024Италия — Серия А4-й турМонца1 : 1
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Монца
24.08.2024Италия — Серия А2-й турМонца0 : 1
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Монца
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 1Монца
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБолонья0 : 0
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур2 : 2Болонья
31.08.2024Италия — Серия А3-й турБолонья1 : 1
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур3 : 0Болонья
18.08.2024Италия — Серия А1-й турБолонья1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе410
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М48
7 Лацио47
8 Аталанта46
9 Верона56
10 Милан45
11 Дженоа55
12 Парма44
13 Венеция54
14 Лечче44
15 Фиорентина43
16 Монца43
17 Рома43
18
Зона вылета
Болонья43
19
Зона вылета
Комо42
20
Зона вылета
Кальяри52

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