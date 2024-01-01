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Интер М - Милан 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Интер М
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
96ИталияврЛоренцо Торриани
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
7ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
22.04.2024Италия - Серия А33-й турМилан1 : 2Интер М
16.09.2023Италия - Серия А4-й турИнтер М5 : 1Милан
16.05.2023Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчИнтер М1 : 0Милан
10.05.2023Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчМилан0 : 2Интер М
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турИнтер М1 : 0Милан
18.01.2023Суперкубок ИталииФиналМилан0 : 3Интер М
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турМилан3 : 2Интер М
19.04.2022Кубок Италии1/2 финалаИнтер М3 : 0Милан
01.03.2022Кубок Италии1/2 финалаМилан0 : 0Интер М
05.02.2022Италия - Серия А24-й турИнтер М1 : 2Милан
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Интер М
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур1 : 1Интер М
30.08.2024Италия — Серия А3-й турИнтер М4 : 0
24.08.2024Италия — Серия А2-й турИнтер М2 : 0
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур2 : 2Интер М
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМилан1 : 3
14.09.2024Италия — Серия А4-й турМилан4 : 0
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Милан
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 1Милан
17.08.2024Италия — Серия А1-й турМилан2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Серии A: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе410
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М48
7 Лацио47
8 Аталанта46
9 Верона56
10 Милан45
11 Дженоа55
12 Парма44
13 Венеция54
14 Лечче44
15 Фиорентина43
16 Монца43
17 Рома43
18
Зона вылета
Болонья43
19
Зона вылета
Комо42
20
Зона вылета
Кальяри52

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