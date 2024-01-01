Интер М - Милан 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Серии A: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Аталанта
|4
|6
|9
|Верона
|5
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|5
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Венеция
|5
|4
|14
|Лечче
|4
|4
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Монца
|4
|3
|17
|Рома
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2