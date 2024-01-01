Монпелье - Осер 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
22 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Осер, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Осер
Осер
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|22
|пз
|Халил Файад
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|8
|нп
|Акор Адамс
|16
|вр
|Донован Леон
|26
|зщ
|Поль Жоли
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|97
|пз
|Райан Равелсон
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 2
|20.05.2012
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.08.2011
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|07.05.2011
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|18.12.2010
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|13.03.2010
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.10.2009
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Ницца
|5
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|5
|7
|7
|Нант
|4
|7
|8
|Лилль
|5
|7
|9
|Реймс
|4
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|4
|6
|12
|Тулуза
|4
|5
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1