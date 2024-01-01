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Монпелье - Осер 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
22 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Монпелье
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Осер, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Осер
Осер
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
27ШвейцариязщБечир Омерагич
5МализщМодибо Саньян
77МализщФалайе Сако
19ФранцияпзРабби Нзингула
22ФранцияпзХалил Файад
7ФранцияпзАрно Норден
11ФранцияпзТежи Саванье
70ФранцияпзТангуй Кулибали
8НигериянпАкор Адамс
16ГвианаврДонован Леон
26ФранциязщПоль Жоли
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
3АнглиязщГэбриел Ошо
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
42ГанапзЭлиша Овусу
97МадагаскарпзРайан Равелсон
17МалипзЛассин Синайоко
10ФранцияпзГаэтан Перрен
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
29.01.2023Франция - Лига 120-й турОсер0 : 2Монпелье
21.08.2022Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 2Осер
20.05.2012Франция - Лига 138-й турОсер1 : 2Монпелье
06.08.2011Франция - Лига 11-й турМонпелье3 : 1Осер
07.05.2011Франция - Лига 134-й турОсер1 : 0Монпелье
18.12.2010Франция - Лига 118-й турМонпелье1 : 1Осер
13.03.2010Франция - Лига 128-й турМонпелье1 : 1Осер
31.10.2009Франция - Лига 112-й турОсер2 : 1Монпелье
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 0Монпелье
31.08.2024Франция — Лига 13-й турМонпелье1 : 3
23.08.2024Франция — Лига 12-й тур6 : 0Монпелье
18.08.2024Франция — Лига 11-й турМонпелье1 : 1
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Монпелье
14.09.2024Франция — Лига 14-й турОсер0 : 3
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур3 : 1Осер
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Осер
18.08.2024Франция — Лига 11-й турОсер2 : 1
17.05.2024Франция - Лига 238-й турОсер4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Ницца57
6
Квалификация Лиги конференций
Ренн57
7 Нант47
8 Лилль57
9 Реймс47
10 Страсбург56
11 Гавр46
12 Тулуза45
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен53
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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