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Анже - Нант 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
22 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анже
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Нант, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Нант
Нант
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
93АлжирпзХарис Белькебла
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
99СенегалнпБамба Дьенг
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
6Бразилияпз Дуглас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
27НигерияпзМозес Саймон
10ЗимбабвенпТино Кадевере
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНант1 : 0Анже
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаАнже1 : 1 2 : 4Нант
07.08.2022Франция - Лига 11-й турАнже0 : 0Нант
17.04.2022Франция - Лига 132-й турНант1 : 1Анже
19.09.2021Франция - Лига 16-й турАнже1 : 4Нант
14.02.2021Франция - Лига 125-й турАнже1 : 3Нант
20.12.2020Франция - Лига 116-й турНант1 : 1Анже
07.03.2020Франция - Лига 128-й турАнже2 : 0Нант
21.12.2019Франция - Лига 119-й турНант1 : 2Анже
20.01.2019Франция - Лига 121-й турАнже1 : 0Нант
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
01.09.2024Франция — Лига 13-й турАнже1 : 4
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Анже
18.08.2024Франция — Лига 11-й турАнже0 : 1
17.05.2024Франция - Лига 238-й турАнже0 : 0
15.09.2024Франция — Лига 14-й турНант1 : 2
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Нант
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНант2 : 0
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 0Нант
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Ницца57
6
Квалификация Лиги конференций
Ренн57
7 Нант47
8 Лилль57
9 Реймс47
10 Страсбург56
11 Гавр46
12 Тулуза45
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен53
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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