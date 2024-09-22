Анже - Нант 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
22 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Нант, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Нант
Нант
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|99
|нп
|Бамба Дьенг
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|10
|нп
|Тино Кадевере
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 4
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Ницца
|5
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|5
|7
|7
|Нант
|4
|7
|8
|Лилль
|5
|7
|9
|Реймс
|4
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|4
|6
|12
|Тулуза
|4
|5
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1