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Штутгарт - Боруссия Д 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
22 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Штутгарт
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
6ГерманияпзАнгело Штиллер
16ГерманияпзАтакан Каразор
8ФранцияпзЭнцо Мийо
18ГананпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
27ГерманиянпКрис Фюрих
1ШвейцарияврГрегор Кобель
2БразилиязщЯн Коуту
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
27ГерманиянпКарим Адейеми
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1Штутгарт
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт2 : 0Боруссия Д
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019Германия - Бундеслига25-й турБоруссия Д3 : 1Штутгарт
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 1Штутгарт
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 3Штутгарт
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3
27.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 5Штутгарт
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 1Штутгарт
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 3Боруссия Д
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 0Боруссия Д
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия Д2 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Фрайбург49
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
4
Лига чемпионов
Унион48
5
Лига Европы
Боруссия Д37
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг37
7 Байер36
8 Хайденхайм46
9 Майнц45
10 Вердер45
11 Штутгарт34
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург33
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Хольштайн41
18
Зона вылета
Санкт-Паули30

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