Штутгарт - Боруссия Д 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
22 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|8
|пз
|Энцо Мийо
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|27
|нп
|Крис Фюрих
|1
|вр
|Грегор Кобель
|2
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Нури Шахин
История личных встреч
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|08.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 5
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|27.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|3
|7
|7
|Байер
|3
|6
|8
|Хайденхайм
|4
|6
|9
|Майнц
|4
|5
|10
|Вердер
|4
|5
|11
|Штутгарт
|3
|4
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|3
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0