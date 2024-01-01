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Херенвен - Гронинген 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
22 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Херенвен
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гронинген, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Гронинген
Гронинген
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
2 Нидерланды зщ Дензел Халл
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
5 Польша зщ Павел Бохневич
11 Германия зщ Матс Кёлерт
21 Нидерланды пз Espen van Ee
19 Швеция пз Симон Ольссон
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
20 Дания нп Jacob Trenskow
18 Молдавия нп Йон Николэеску
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
22 Нидерланды пз Финн Стам
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Норвегия пз Йохан Хове
10 Италия пз Лучано Валенте
29 Нидерланды нп Постема Романо
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
12.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 1Херенвен
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
14.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
11.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Гронинген2 : 0Херенвен
08.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Херенвен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 9 : 1Херенвен
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Херенвен4 : 0
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Херенвен1 : 1
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Херенвен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Гронинген2 : 2
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 1Гронинген
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Гронинген0 : 0
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 2Гронинген
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Гронинген4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
8
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
9 Фейеноорд46
10 НЕК Неймеген56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле64
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк60

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