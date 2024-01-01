Херенвен - Гронинген 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
22 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гронинген, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Гронинген
Гронинген
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|2
|зщ
|Дензел Халл
|4
|зщ
|Сам Керстен
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|19
|пз
|Симон Ольссон
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|18
|нп
|Йон Николэеску
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|29
|нп
|Постема Романо
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|08.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|9 : 1
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
|9
|Фейеноорд
|4
|6
|10
|НЕК Неймеген
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|6
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0