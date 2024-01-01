Фейеноорд - НАК Бреда 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НАК Бреда, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|34
|пз
|Крис-Кевин Надже
|24
|пз
|Гиваи Зехиэль
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|9
|зщ
|Кацпер Костож
|12
|пз
|Лео Граймль
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|7
|пз
|Мэттью Гарбетт
|39
|пз
|Доминик Яношек
|77
|нп
|Лео Сауэр
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|05.03.2020
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|7 : 1
|24.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 4
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|4 : 2
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 2
|08.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 0
|21.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 1
|16.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|25.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|4-й тур
|3 : 1
|12.05.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|1 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
|9
|Фейеноорд
|4
|6
|10
|НЕК Неймеген
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|6
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0