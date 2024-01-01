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Фейеноорд - НАК Бреда 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фейеноорд
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НАК Бреда, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
34 Франция пз Крис-Кевин Надже
24 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
38 Гана нп Ибрахим Осман
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
99 Польша вр Даниэль Белица
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
9 Польша зщ Кацпер Костож
12 Австрия пз Лео Граймль
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
16 Австралия пз Максимильен Балар
7 Новая Зеландия пз Мэттью Гарбетт
39 Чехия пз Доминик Яношек
77 Словакия нп Лео Сауэр
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
05.03.2020 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд7 : 1НАК Бреда
24.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НАК Бреда0 : 4Фейеноорд
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фейеноорд4 : 2НАК Бреда
03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур НАК Бреда2 : 1Фейеноорд
23.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд0 : 2НАК Бреда
08.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фейеноорд3 : 0НАК Бреда
21.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур НАК Бреда0 : 1Фейеноорд
16.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 24-й тур НАК Бреда1 : 1Фейеноорд
25.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 4-й тур Фейеноорд3 : 1НАК Бреда
12.05.2013 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур Фейеноорд1 : 0НАК Бреда
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Фейеноорд0 : 4
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2Фейеноорд
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 1Фейеноорд
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 5Фейеноорд
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фейеноорд1 : 1
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НАК Бреда1 : 0
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 4 : 0НАК Бреда
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НАК Бреда1 : 2
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
8
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
9 Фейеноорд46
10 НЕК Неймеген56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле64
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк60

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