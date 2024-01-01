Алмере Сити - Твенте 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
22 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Твенте, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|8
|пз
|Anas Tahiri
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|21
|нп
|Батист Гийом
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|зщ
|Юри Регер
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|26.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|26.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
|9
|Фейеноорд
|4
|6
|10
|НЕК Неймеген
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|6
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0