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Алмере Сити - Твенте 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
22 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Алмере Сити
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Твенте, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
8 Бельгия пз Anas Tahiri
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
21 Бельгия нп Батист Гийом
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
34 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
8 Нидерланды зщ Юри Регер
6 Нидерланды пз Карел Эйтинг
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Твенте3 : 1Алмере Сити
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Алмере Сити1 : 4Твенте
26.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Алмере Сити1 : 3Твенте
26.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Твенте1 : 0Алмере Сити
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Алмере Сити1 : 1
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Алмере Сити1 : 7
16.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 3 : 0Алмере Сити
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Алмере Сити0 : 1
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Твенте2 : 0
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Твенте1 : 1
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 2 : 1Твенте
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Твенте1 : 1
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Твенте3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
8
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
9 Фейеноорд46
10 НЕК Неймеген56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле64
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк60

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