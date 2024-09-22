Ислочь - БАТЭ 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
22 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|31.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|18
|41
|4
|Динамо-Брест
|21
|38
|5
|Витебск
|22
|32
|6
|Арсенал
|21
|32
|7
|Слуцк
|22
|31
|8
|Гомель
|22
|31
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|Ислочь
|21
|28
|11
|БАТЭ
|21
|24
|12
|Сморгонь
|20
|20
|13
|Минск
|21
|19
|14
|Нафтан
|20
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|21
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|22
|0