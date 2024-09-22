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Ислочь - БАТЭ 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
22 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Ислочь
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1Ислочь
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1БАТЭ
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь0 : 0БАТЭ
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ2 : 2Ислочь
23.05.2021 Кубок Беларуси Финал БАТЭ2 : 1Ислочь
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь1 : 4БАТЭ
18.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 2БАТЭ
31.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ1 : 0Ислочь
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3Ислочь
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Ислочь0 : 0
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Ислочь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 0БАТЭ
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2146
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1841
4 Динамо-Брест2138
5 Витебск2232
6 Арсенал2132
7 Слуцк2231
8 Гомель2231
9 Славия-Мозырь2229
10 Ислочь2128
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Минск2119
14 Нафтан2016
15
Зона вылета
Днепр М219
16
Зона вылета
Шахтёр С220

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