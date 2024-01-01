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Динамо-Брест - Арсенал 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
22 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Динамо-Брест
Арсенал

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Арсенал, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1Арсенал
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал0 : 2Динамо-Брест
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Арсенал0 : 2Динамо-Брест
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Арсенал
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 6Динамо-Брест
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 0
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 2Динамо-Брест
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест3 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Динамо-Брест
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал1 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 3Арсенал
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал3 : 1
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Арсенал
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2146
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1841
4 Динамо-Брест2138
5 Витебск2232
6 Арсенал2132
7 Слуцк2231
8 Гомель2231
9 Славия-Мозырь2229
10 Ислочь2128
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Минск2119
14 Нафтан2016
15
Зона вылета
Днепр М219
16
Зона вылета
Шахтёр С220

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