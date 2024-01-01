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Магдебург - Карлсруэ 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
22 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Магдебург
Карлсруэ

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Карлсруэ, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ7 : 0Магдебург
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Магдебург1 : 1Карлсруэ
05.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 1Карлсруэ
24.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ2 : 3Магдебург
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Магдебург
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Магдебург
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Магдебург2 : 2
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 1Магдебург
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 3Магдебург
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 0
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Карлсруэ
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ3 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 5Карлсруэ
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна614
2
Повышение
Карлсруэ513
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07612
4 Магдебург511
5 Гамбург510
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт69
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг67
12 Эльверсберг56
13 Дармштадт 9865
14 Шальке-0464
15 Айнтрахт Б64
16
Стыковая зона
Ян53
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер52
18
Зона вылета
Ульм 184651

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