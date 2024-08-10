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Эльверсберг - Ульм 1846 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
22 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Эльверсберг
Ульм 1846

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ульм 1846, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ульм 1846
Ульм
История личных встреч
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 0Эльверсберг
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Эльверсберг4 : 0
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 3 : 2Эльверсберг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 7Эльверсберг
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Эльверсберг2 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ульм 18461 : 2
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 0Ульм 1846
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ульм 18461 : 2
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ульм 18460 : 4
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 0Ульм 1846
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна614
2
Повышение
Карлсруэ513
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07612
4 Магдебург511
5 Гамбург510
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт69
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг67
12 Эльверсберг56
13 Дармштадт 9865
14 Шальке-0464
15 Айнтрахт Б64
16
Стыковая зона
Ян53
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер52
18
Зона вылета
Ульм 184651

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