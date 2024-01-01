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Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
22 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Престон Норт Энд
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд2 : 2Блэкберн Роверс
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 1Блэкберн Роверс
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Блэкберн Роверс1 : 4Престон Норт Энд
25.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 4Блэкберн Роверс
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Престон Норт Энд
12.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд0 : 3Блэкберн Роверс
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Престон Норт Энд
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Престон Норт Энд3 : 2Блэкберн Роверс
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Престон Норт Энд1 : 1 16 : 15
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 5Престон Норт Энд
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Престон Норт Энд1 : 0
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Блэкберн Роверс1 : 2
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Шеффилд Уэнсдей64
22
Зона вылета
Престон Норт Энд54
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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