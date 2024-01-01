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Динамо Бт - Динамо Тб 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
Динамо Бт
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Динамо Тб, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
23.05.2024 Грузия — Высшая лига 16-й тур Динамо Тб1 : 2Динамо Бт
08.04.2024 Грузия — Высшая лига 7-й тур Динамо Бт2 : 0Динамо Тб
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Динамо Тб6 : 2Динамо Бт
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 2Динамо Тб
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Динамо Тб1 : 2Динамо Бт
12.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт2 : 2Динамо Тб
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Динамо Тб1 : 0Динамо Бт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт4 : 1Динамо Тб
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0Динамо Бт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 0Динамо Тб
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 3 : 0Динамо Бт
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Бт1 : 1
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Динамо Бт
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Бт0 : 0
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Бт
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Динамо Тб1 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Тб1 : 1
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Динамо Тб
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2551
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2548
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2531
6 Колхети-19132528
7 Динамо Тб2427
8
Стыковая зона
Гагра2524
9
Стыковая зона
Телави2524
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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