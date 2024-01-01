Динамо Бт - Динамо Тб 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Динамо Тб, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|23.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|12.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|25
|51
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|25
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|25
|48
|4
|Динамо Бт
|24
|35
|5
|Самгурали
|25
|31
|6
|Колхети-1913
|25
|28
|7
|Динамо Тб
|24
|27
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|25
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|25
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|25
|16