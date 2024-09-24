Андерлехт - Ференцварош 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Ференцварош, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
|Бриан Ример
|Бриан Ример
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|21.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|0 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|20.09.2024
|Венгрия — OTP Банк Лига
|7-й тур
|1 : 3
|01.09.2024
|Венгрия — OTP Банк Лига
|6-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 2 : 3
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|17.08.2024
|Венгрия — OTP Банк Лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Эльфсборг
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Аякс
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Брага
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Виктория Пльзень
|0
|0
| 5
1/8 финала
|РФШ
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Маккаби Т-А
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Андерлехт
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Бешикташ
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Ференцварош
|0
|0
| 10
Плей-офф
|ПАОК
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Стяуа
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Лудогорец
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Карабах
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Хоффенхайм
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Лацио
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Рейнджерс
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Твенте
|0
|0
|25
|Галатасарай
|0
|0
|26
|Олимпиакос
|0
|0
|27
|Рома
|0
|0
|28
|Динамо К
|0
|0
|29
|Фенербахче
|0
|0
|30
|Лион
|0
|0
|31
|Порту
|0
|0
|32
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|33
|Ницца
|0
|0
|34
|АЗ Алкмар
|0
|0
|35
|Мальмё
|0
|0
|36
|Манчестер Юнайтед
|0
|0