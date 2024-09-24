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Галатасарай - ПАОК 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Галатасарай
ПАОК

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - ПАОК, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
21.09.2024Турция — Суперлига6-й тур1 : 3Галатасарай
17.09.2024Турция — Суперлига3-й турГалатасарай3 : 1
14.09.2024Турция — Суперлига5-й турГалатасарай5 : 0
31.08.2024Турция — Суперлига4-й тур1 : 5Галатасарай
27.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчГалатасарай0 : 1
21.09.2024Греция — Суперлига5-й тур1 : 4ПАОК
15.09.2024Греция — Суперлига4-й турПАОК0 : 0
01.09.2024Греция — Суперлига3-й тур1 : 2ПАОК
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 2ПАОК
25.08.2024Греция — Суперлига2-й турПАОК2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги Европы: «Галатасарай» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Эльфсборг00
2
1/8 финала
Аякс00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
Виктория Пльзень00
5
1/8 финала
РФШ00
6
1/8 финала
Маккаби Т-А00
7
1/8 финала
Андерлехт00
8
1/8 финала
Бешикташ00
9
Плей-офф
Ференцварош00
10
Плей-офф
ПАОК00
11
Плей-офф
Стяуа00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Карабах00
16
Плей-офф
Мидтьюлланн00
17
Плей-офф
Хоффенхайм00
18
Плей-офф
Атлетик Б00
19
Плей-офф
Будё-Глимт00
20
Плей-офф
Лацио00
21
Плей-офф
Рейнджерс00
22
Плей-офф
Реал Сосьедад00
23
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
24
Плей-офф
Твенте00
25 Галатасарай00
26 Олимпиакос00
27 Рома00
28 Динамо К00
29 Фенербахче00
30 Лион00
31 Порту00
32 Айнтрахт Ф00
33 Ницца00
34 АЗ Алкмар00
35 Мальмё00
36 Манчестер Юнайтед00

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