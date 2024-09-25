Пиза - Чезена 25 Сентября прямая трансляция
25 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Чезена, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Чезена
Чезена
Главные тренеры
|Филиппо Индзаги
История личных встреч
|08.04.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|0 : 1
|13.11.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия B
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия B
|5-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Италия — Серия B
|4-й тур
|2 : 1
|27.08.2024
|Италия — Серия B
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия B
|2-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия B
|6-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Италия — Серия B
|5-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия B
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Италия — Серия B
|3-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия B
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|24.09
| Пиза
Чезена
|25.09
| Удинезе
Салернитана
|25.09
| Дженоа
Сампдория
|25.09
| Монца
Брешия
|26.09
| Наполи
Палермо
|26.09
1/8 финала
| Милан
Сассуоло
|04.12
| Ювентус
Кальяри
|04.12
Аталанта
|04.12
| Рома
Genoa/Sampdoria
|04.12
Лацио
|04.12
| Фиорентина
Torino/Empoli
|04.12
Болонья
|04.12
Интер М
|04.12