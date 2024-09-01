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Сабуртало - Гагра 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
Сабуртало
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Гагра, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
28.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Гагра4 : 0Сабуртало
11.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 1Гагра
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Гагра2 : 1Сабуртало
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0Гагра
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра1 : 2Сабуртало
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
08.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало2 : 1Гагра
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Гагра3 : 3Сабуртало
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 0Сабуртало
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 6Сабуртало
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур 2 : 1Сабуртало
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Сабуртало3 : 0
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Сабуртало
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Сабуртало3 : 0
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 3
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 0 : 1Гагра
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Гагра1 : 3
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 0Гагра
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2551
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2548
4 Динамо Бт2536
5 Самгурали2531
6 Динамо Тб2528
7 Колхети-19132528
8
Стыковая зона
Гагра2524
9
Стыковая зона
Телави2524
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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