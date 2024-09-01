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Атлетико Минейро - Флуминенсе 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Атлетико Минейро
2-й тайм, 59'
1 : 0
Флуминенсе

  • 8'
    Халк
  • 28'
    Халк
  • 44'
    Бернард
  • 50'
    1:0
    Дейверсон
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Флуминенсе, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Атлетико Минейро
    Белу-Оризонти, Бразилия
    Флуминенсе
    Рио-де-Жанейро, Бразилия
    22Бразилиявр Эверсон
    2БразилиязщЛянцо Силвейра
    8ПарагвайзщХуниор Алонсо
    13БразилиязщГильерме Арана
    21АргентинапзРодриго Батталья
    6БразилияпзГуставо Скарпа
    23ЭквадорпзАлан Франко
    18АргентинапзФаусто Вера
    20Бразилияпз Бернард
    45'
    10Бразилиянп Паулинью
    7Бразилиянп Халк
    9Бразилиянп Дейверсон
    45'
    1БразилияврДейвсон Фабио
    3БразилиязщТьяго Силва
    29БразилиязщТиаго Сантос
    6Бразилиязщ Диого
    57'
    2БразилиязщСамуэл Шавьер
    31КолумбияпзГабриэль Фуэнтес
    8Бразилияпз Мартинелли
    21КолумбияпзДжон Арьяс
    10Бразилияпз Гансо
    90КолумбиянпКевин Серна
    57'
    19БразилиянпКауан Элиас
    12Бразилиязщ Марсело
    57'
    25БразилиязщАнтонио Карлос
    57'
    Запасные
    31БразилияврМатеус Мендес
    25Бразилиязщ Мариано
    3БразилиязщБруно Фукс
    16БразилиязщИгор Рабелло
    27БразилияпзPaulo Monteiro
    30КолумбияпзBrahian Palacios
    44БразилияпзРубенс Диас
    17БразилияпзИгор Гомес
    11ЧилинпЭдуардо Варгас
    42БразилиянпCarlos Amaral
    14БразилиянпАлан Кардек
    98БразилияврВитор Эудес
    30БразилиязщФелипе Мело
    23Бразилиязщ Гуга
    26Бразилиязщ Manoel Messias
    45Бразилияпз Лима
    20БразилияпзРенато Аугусто
    11Бразилияпз Кено
    9БразилиянпДжон Кеннеди
    14АргентинанпХерман Кано
    55Бразилия Victor Hugo
    Главные тренеры
    БразилияМано Менезес
    История личных встреч
    19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Флуминенсе1 : 0Атлетико Минейро
    25.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Атлетико Минейро0 : 2Флуминенсе
    04.05.2024 Бразилия - Серия А 5-й тур Флуминенсе2 : 2Атлетико Минейро
    29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Атлетико Минейро2 : 0Флуминенсе
    22.06.2023 Бразилия - Серия А 11-й тур Флуминенсе1 : 1Атлетико Минейро
    01.10.2022 Бразилия - Серия А 29-й тур Атлетико Минейро2 : 0Флуминенсе
    09.06.2022 Бразилия - Серия А 10-й тур Флуминенсе5 : 3Атлетико Минейро
    28.11.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур Атлетико Минейро2 : 1Флуминенсе
    24.08.2021 Бразилия - Серия А 17-й тур Флуминенсе1 : 1Атлетико Минейро
    11.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Флуминенсе0 : 0Атлетико Минейро
    22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Атлетико Минейро3 : 0
    19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Флуминенсе1 : 0Атлетико Минейро
    16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур 3 : 0Атлетико Минейро
    01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 3Атлетико Минейро
    25.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Атлетико Минейро0 : 2Флуминенсе
    22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Флуминенсе0 : 1
    19.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Флуминенсе1 : 0Атлетико Минейро
    15.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур 2 : 1Флуминенсе
    02.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Флуминенсе2 : 0
    25.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Атлетико Минейро0 : 2Флуминенсе
    Турнирная таблица
    1/8 финала
    Команда12
    Гремио
    Флуминенсе
    		2 : 1 2 : 1 4 : 2
    Сан-Лоренсо
    Атлетико Минейро
    		1 : 1 1 : 0
    Коло-Коло
    Хуниор
    		1 : 0 1 : 2
    Пеньяроль
    Стронгест
    		4 : 0 1 : 0
    Команда12
    Ботафого
    Палмейрас
    		2 : 1 2 : 2
    Тальерес
    Ривер Плейт
    		0 : 1 2 : 1
    Насьональ М
    Сан-Паулу
    		0 : 0 2 : 0
    Фламенго
    Боливар
    		2 : 0 1 : 0
    1/4 финала
    Команда12
    Коло-Коло
    Ривер Плейт
    		1 : 1 1 : 0
    Флуминенсе
    Атлетико Минейро
    		1 : 0 26.09
    Команда12
    Ботафого
    Сан-Паулу
    		0 : 0 26.09
    Фламенго
    Пеньяроль
    		0 : 1 27.09

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