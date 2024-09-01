Атлетико Минейро - Флуминенсе 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
2-й тайм, 59'
1 : 0
- 8'Халк
- 28'Халк
- 44'Бернард
- 50'1:0Дейверсон
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Флуминенсе, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
|22
|вр
|Эверсон
|2
|зщ
|Лянцо Силвейра
|8
|зщ
|Хуниор Алонсо
|13
|зщ
|Гильерме Арана
|21
|пз
|Родриго Батталья
|6
|пз
|Густаво Скарпа
|23
|пз
|Алан Франко
|18
|пз
|Фаусто Вера
|20
|пз
|Бернард
45'
|10
|нп
|Паулинью
|7
|нп
|Халк
|9
|нп
|Дейверсон
45'
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|29
|зщ
|Тиаго Сантос
|6
|зщ
|Диого
57'
|2
|зщ
|Самуэл Шавьер
|31
|пз
|Габриэль Фуэнтес
|8
|пз
|Мартинелли
|21
|пз
|Джон Арьяс
|10
|пз
|Гансо
|90
|нп
|Кевин Серна
57'
|19
|нп
|Кауан Элиас
|12
|зщ
|Марсело
57'
|25
|зщ
|Антонио Карлос
57'
Запасные
|31
|вр
|Матеус Мендес
|25
|зщ
|Мариано
|3
|зщ
|Бруно Фукс
|16
|зщ
|Игор Рабелло
|27
|пз
|Paulo Monteiro
|30
|пз
|Brahian Palacios
|44
|пз
|Рубенс Диас
|17
|пз
|Игор Гомес
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
|42
|нп
|Carlos Amaral
|14
|нп
|Алан Кардек
|98
|вр
|Витор Эудес
|30
|зщ
|Фелипе Мело
|23
|зщ
|Гуга
|26
|зщ
|Manoel Messias
|45
|пз
|Лима
|20
|пз
|Ренато Аугусто
|11
|пз
|Кено
|9
|нп
|Джон Кеннеди
|14
|нп
|Херман Кано
|55
|Victor Hugo
Главные тренеры
|Мано Менезес
История личных встреч
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|25.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|09.06.2022
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|5 : 3
|28.11.2021
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|24.08.2021
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|11.02.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|25.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|19.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|15.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|02.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|1 : 0
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|26.09
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|26.09
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|27.09